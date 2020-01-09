{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У безработного в Москве украли валюту, украшения и шубы на 6 млн рублей

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Злоумышленник проник в дом безработного в Новой Москве, откуда украл валюту, ювелирные украшения и три норковые шубы на сумму более 6 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Неизвестный, отжав пластиковое окно, проник в дом неработающего на улице Ясная, совершил кражу денежных средств в сумме 3 млн рублей, €500, $6 тыс, ювелирных изделий, 3 норковых шуб, скрылся. Материальный ущерб составил 6 млн 73 тыс. рублей", - сказали в главке.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве из сейфа в квартире украли валюту и украшения на 12,5 млн рублей
Неизвестные проникли в квартиру в центре столицы, подобрав ключи к замку входной двери
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС