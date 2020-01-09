У безработного в Москве украли валюту, украшения и шубы на 6 млн рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Злоумышленник проник в дом безработного в Новой Москве, откуда украл валюту, ювелирные украшения и три норковые шубы на сумму более 6 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Неизвестный, отжав пластиковое окно, проник в дом неработающего на улице Ясная, совершил кражу денежных средств в сумме 3 млн рублей, €500, $6 тыс, ювелирных изделий, 3 норковых шуб, скрылся. Материальный ущерб составил 6 млн 73 тыс. рублей", - сказали в главке.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").