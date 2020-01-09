{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в Австралии

Власти Австралии просят людей покинуть зоны риска из-за высокой пожарной активности

В настоящий момент на территории штата Виктория зарегистрировано 23 масштабных лесных пожара

СИДНЕЙ, 9 января. /ТАСС/. Власти трех штатов юго-востока Австралии обратились к жителям с призывом покинуть зоны риска из-за экстремальной пожарной опасности.

На эту тему
"Давайте молиться о дожде". В сети делятся фото и видео мощных лесных пожаров в Австралии

Как сообщили в четверг в государственном метеобюро страны, она сохранится на континенте до вечера 11 января.

Решение властей и пожарных служб штатов Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Виктория было принято после публикации прогноза государственного метеобюро Австралии (BOM), согласно которому уже 10 января на всем восточном побережье континента установится жаркая и сухая погода, с преимущественной температурой выше 40 градусов тепла и порывистым северо-западным ветром. "Мы ждем жаркий и сухой северо-западный ветер с порывами и среднедневную температуру выше 40 градусов", - сообщил пресс-секретарь BOM Грэм Ридер.

Штат Виктория

Власти штата Виктория приняли решение продлить действие положения о стихийном бедствии из-за возможной активизации масштабных лесных пожаров на восточном побережье региона. "Завтра будет очень пожароопасный день, поэтому мы продлили действие положения о стихийном бедствии еще на 48 часов. Если вы можете уйти, вы должны уйти. Чем меньше людей будет в зонах повышенного риска, тем лучше. Будьте бдительны и оставайтесь в безопасности", - указано в сообщении премьер-министра региона Дэниэла Эндрюса, опубликованном в четверг в его Twitter.

В настоящий момент на территории штата зарегистрировано 23 масштабных лесных пожара, для 13 районов выпущены предупреждения о подготовке к эвакуации, жителям 19 регионов предписано срочно оставить свои дома. По данным региональной пожарной службы, огнем уничтожены более 1,2 млн гектаров леса и, по предварительным оценкам, более 400 жилых домов. В результате лесных пожаров на территории штата погибли три человека.

Новый Южный Уэльс

Осложнится пожарная обстановка и в штате новый Южный Уэльс, где огнем уже уничтожены более 6,5 млн гектаров леса. "Мы ждем чрезвычайную пожарную опасность на юге и юго-востоке региона", - указано в сообщении региональной пожарной службы штата. Здесь также прогнозируется активизация пожаров из-за неблагоприятных погодных условий - жары и сильного порывистого ветра. По данным синоптиков, самым прохладным местом в штате станет Сидней, где столбик термометра поднимется выше 32 градусов тепла.

В настоящий момент масштабные лесные пожары охватили значительную часть южного побережья штата, от Шолхэйвена, расположенного в 180 км к югу от Сиднея, до границы региона. По состоянию на 9 января зафиксированы 122 пожара, 60 из которых не локализованы. На борьбу с огнем мобилизованы более 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники. Полностью сгорели более 2,8 тыс. жилых домов и почти 4 тыс. хозяйственных и административных построек. В результате пожаров на территории региона погибли 20 человек.

Правительство Нового Южного Уэльса объявило, что выделит в дополнение к федеральной помощи 1 млрд австралийских долларов ($700 млн) на борьбу с лесными пожарами и восстановление пострадавших городов и инфраструктуры.

Южная Австралия

Напряженной также остается пожарная ситуация в штате Южная Австралия, где военные срочно эвакуируют жителей ряда поселков, расположенных на южном побережье острова Кенгуру. На острове, имеющем статус национального парка, частично перекрыты дороги и отключено электроснабжение. Армия Австралии развернула несколько опорных пунктов для обеспечения безопасности. Предупреждения об эвакуации выпущены для всех населенных пунктов острова и еще шести регионов на юго-восточном побережье штата.

Ранее сообщалось, что масштабный лесной пожар уничтожил порядка 170 тыс. гектаров леса на острове, что составляет более трети всей его территории. В огне погибли два человека. По предварительным оценкам, во время пожара в национальном парке "Кенгуру" погибли как минимум 25 тыс. коал и сотни тысяч других животных. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о выделении дополнительного пакета финансирования для восстановления инфраструктуры острова и заповедника.

Лесные пожары на континенте

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожены более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.

Теги
АвстралияЛесные пожары в Австралии
Реклама на ТАСС
Летевший в Тель-Авив Boeing 777 вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика
Самолет совершил вынужденную посадку в штатном режиме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС