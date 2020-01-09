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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Устроивший стрельбу в Забайкалье срочник в письме попросил прощения у семей погибших

Также Шамсутдинов признался, что не мог больше терпеть издевательства над собой
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС,архив

ТЮМЕНЬ, 9 января. /ТАСС/. Срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье, попросил прощения у семей убитых. Копию его письма ТАСС предоставил отец обвиняемого Салим Шамсутдинов.

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"Я жалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода - терпеть и дальше над собой издеваться я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете", - написал обвиняемый.

По его словам, он "хотел связать свою жизнь с армией", но не ожидал таких условий службы.

"Я сам не понимаю, в какой момент сорвался и пошел на крайний шаг. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и [что] сломал свою жизнь" - добавил Шамсутдинов.

В результате стрельбы, устроенной Шамсутдиновым 25 октября 2019 года, погибли шесть человек, еще двое получили ранения. В Минобороны заявляли, что военнослужащий пошел на преступление на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. При этом он еще и несколько солдат проходят потерпевшими по уголовному делу о неуставных отношениях в части.

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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