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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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В Тегеране сообщили, что разбившийся украинский Boeing 737 загорелся в воздухе

Согласно показаниям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу
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© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

ТЕГЕРАН, 9 января. /ТАСС/. Разбившийся в Тегеране украинский самолет Boeing 737 загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании крушения, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана и опубликованном в четверг агентством Tasnim.

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"Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", - заявляет Организация гражданской авиации Ирана. В отчете также отмечается, что "после столкновения с землей произошел взрыв".

Boeing 737 развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт, отмечается в первоначальном расследовании. "Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся", - говорится в отчете. Также отмечается, что "в момент крушения самолет возвращался в аэропорт".

Кроме того, согласно отчету, от экипажа самолета "не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета".

Теги
УкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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