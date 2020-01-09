В Тегеране сообщили, что разбившийся украинский Boeing 737 загорелся в воздухе

ТЕГЕРАН, 9 января. /ТАСС/. Разбившийся в Тегеране украинский самолет Boeing 737 загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании крушения, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана и опубликованном в четверг агентством Tasnim .

"Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", - заявляет Организация гражданской авиации Ирана. В отчете также отмечается, что "после столкновения с землей произошел взрыв".

Boeing 737 развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт, отмечается в первоначальном расследовании. "Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся", - говорится в отчете. Также отмечается, что "в момент крушения самолет возвращался в аэропорт".

Кроме того, согласно отчету, от экипажа самолета "не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета".