Авиакомпания Bek Air опубликовала документы, подтверждающие летную годность Fokker-100

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Bek Air, самолет которой Fokker-100 потерпел крушение 27 декабря 2019 года, обнародовала документы, подтверждающие летную годность воздушных судов этого типа. Соответствующее сообщение размещено на сайте авиакомпании в четверг.

Bek Air опубликовала сертификаты типа воздушного судна Fokker-100, выданные авиационными властями Евросоюза и США от 2018 и 2010 года соответственно. "Данные документы подтверждают, что владелец сертификата типа на воздушное судно Fokker-100 - нидерландская компания Fokker Service B.V. - обеспечивает поддержание норм летной годности для данного типа воздушного судна. В этой связи авиационные власти США и Евросоюза выдали данные документы. Данные сертификаты типа к воздушному судну Fokker-100 признаны во всех странах мира, в том числе и Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

В авиакомпании подтвердили готовность к открытому расследованию авиакатастрофы и предоставлению всей имеющейся на этот счет информации.

Как уточнили в четверг ТАСС в комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в авиакомпании Bek Air всего зарегистрировано 10 самолетов Fokker-100, 9 из них - с действующим сертификатом летной годности.

Как сообщила пресс-служба МВД Казахстана в декабре прошлого года, Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, потерпевший крушение вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты, имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.