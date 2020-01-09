{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Авиакомпания Bek Air опубликовала документы, подтверждающие летную годность Fokker-100

В авиакомпании подтвердили готовность к открытому расследованию авиакатастрофы

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Bek Air, самолет которой Fokker-100 потерпел крушение 27 декабря 2019 года, обнародовала документы, подтверждающие летную годность воздушных судов этого типа. Соответствующее сообщение размещено на сайте авиакомпании в четверг.

На эту тему
Крушение самолета Bek Air в Казахстане. Главное

Bek Air опубликовала сертификаты типа воздушного судна Fokker-100, выданные авиационными властями Евросоюза и США от 2018 и 2010 года соответственно. "Данные документы подтверждают, что владелец сертификата типа на воздушное судно Fokker-100 - нидерландская компания Fokker Service B.V. - обеспечивает поддержание норм летной годности для данного типа воздушного судна. В этой связи авиационные власти США и Евросоюза выдали данные документы. Данные сертификаты типа к воздушному судну Fokker-100 признаны во всех странах мира, в том числе и Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

В авиакомпании подтвердили готовность к открытому расследованию авиакатастрофы и предоставлению всей имеющейся на этот счет информации.

Как уточнили в четверг ТАСС в комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в авиакомпании Bek Air всего зарегистрировано 10 самолетов Fokker-100, 9 из них - с действующим сертификатом летной годности.

Как сообщила пресс-служба МВД Казахстана в декабре прошлого года, Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, потерпевший крушение вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты, имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
Реклама на ТАСС
Летевший в Тель-Авив Boeing 777 вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика
Самолет совершил вынужденную посадку в штатном режиме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС