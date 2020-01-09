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Семь судов в Петербурге эвакуируют из-за сообщений о минировании

Также предполагается, что "заминированы" вестибюли станций метро, аэропорт Пулково, магазины "Магнит" и "Пятерочка", а также несколько роддомов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения о минировании поступили в семь районных судов Санкт-Петербурга, из зданий проводится эвакуация, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский, Красногвардейский, Куйбышевский, Петродворцовый и Петроградский районные суды эвакуируются. Также эвакуируются Дзержинский и Сестрорецкий районные суды", - сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба также опубликовала фото анонимных писем, в которых сообщается, что также "заминированы" вестибюли станций метро Петербурга, аэропорт Пулково, магазины "Магнит" и "Пятерочка", а также несколько роддомов.

Сообщения о минировании поступали в суды практически каждый день в декабре 2019 года. Все они оказались ложными.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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