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Молния

В Петербурге задержали подозреваемых в продаже наркотиков через интернет

Ежедневно они принимали до 200 заказов

ТАСС, 9 января. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге семерых подозреваемых, которые в течение двух лет сбывали наркотики с помощью интернета и IP-телефонии. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, в день подозреваемые принимали до 200 заказов. Изъяты более 30 кг амфетамина.

"В рамках следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий одновременно проведены 17 обысков, задержаны семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор, а также двое операторов кол-центра и трое закладчиков. Деятельность виртуального магазина, через который ежедневно реализовывалось около килограмма амфетамина, прекращена", - сказала она.

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РоссияСанкт-Петербург
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