Летевший в Тель-Авив Boeing 777 вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" благополучно совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево, вернувшись после срабатывания датчика топливной системы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Самолет совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал источник.

Как сообщили в экстренных службах, у самолета после вылета сработал датчик топливной системы, экипаж принял решение вернуться.

Борт следовал по маршруту Москва - Тель-Авив.

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