"Если вы можете уйти, вы должны уйти". В Австралии продолжается эвакуация из-за пожаров

Масштабные лесные пожары, которые начались на восточном побережье Австралии в середине октября, к настоящему моменту охватили значительные территории на юго-востоке континента.

Уничтожены более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек.

С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.

Погибли более 1 млрд животных.

Несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов.

Власти штатов Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Виктория обратились к жителям с призывом покинуть зоны риска из-за экстремальной пожарной опасности.

Власти штата Виктория приняли решение продлить действие положения о стихийном бедствии еще на 48 часов. "Если вы можете уйти, вы должны уйти. Чем меньше людей будет в зонах повышенного риска, тем лучше", - указано в сообщении премьер-министра региона Дэниэла Эндрюса в Twitter.

В настоящий момент на территории штата Виктория зарегистрировано 23 масштабных лесных пожара, для 13 районов выпущены предупреждения о подготовке к эвакуации, жителям 19 регионов предписано срочно оставить свои дома. По данным региональной пожарной службы, огнем уничтожены более 1,2 млн гектаров леса и, по предварительным оценкам, более 400 жилых домов.

В штате новый Южный Уэльс огнем уничтожены более 6,5 млн гектаров леса. По состоянию на 9 января зафиксированы 122 пожара, 60 из которых не локализованы. На борьбу с огнем мобилизованы более 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники.

В штате Южная Австралия военные срочно эвакуируют жителей ряда поселков, расположенных на южном побережье острова Кенгуру. На острове, имеющем статус национального парка, частично перекрыты дороги и отключено электроснабжение. Армия Австралии развернула несколько опорных пунктов для обеспечения безопасности. Предупреждения об эвакуации выпущены для всех населенных пунктов острова и еще шести регионов на юго-восточном побережье штата.