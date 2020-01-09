{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Уганде шесть человек погибли при обрушении здания

Еще трое пострадавших, по данным агентства "Синьхуа", находятся в больнице

ПРЕТОРИЯ, 9 января. /ТАСС/. Шестеро рабочих погибли и еще трое получили ранения в результате обрушения строящегося здания в пригороде столицы Уганды, города Кампалы. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.

"Все тела извлечены из-под обломков, раненые доставлены в больницу", - отметил представитель столичной полиции Патрик Оньянго. Он также проинформировал о создании комиссии по расследованию причин обрушения здания.

В минувшем году в Уганде в результате небывалых ливней и последовавших за ними оползней были разрушены десятки домов.

Теги
Уганда
Реклама на ТАСС
Под Волгоградом изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
Оперативники изъяли почти 6 тыс. бутылок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС