В Уганде шесть человек погибли при обрушении здания

ПРЕТОРИЯ, 9 января. /ТАСС/. Шестеро рабочих погибли и еще трое получили ранения в результате обрушения строящегося здания в пригороде столицы Уганды, города Кампалы. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.

"Все тела извлечены из-под обломков, раненые доставлены в больницу", - отметил представитель столичной полиции Патрик Оньянго. Он также проинформировал о создании комиссии по расследованию причин обрушения здания.

В минувшем году в Уганде в результате небывалых ливней и последовавших за ними оползней были разрушены десятки домов.