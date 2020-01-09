Прокурор требует 4,5 года колонии для генерала Чваркова по делу о хищении

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Военная прокуратура просит Второй западный военный суд назначить 4,5 года колонии общего режима экс-заместителю начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерал-лейтенанту Сергею Чваркову, обвиняемому в хищении 4,3 млн рублей у подчиненных.

Об этом ТАСС сообщил источник.

"В ходе прений сторон военный прокурор попросил назначить наказание Чваркову в виде четырех лет и шести месяцев реального лишения свободы и лишить воинского звания", - сказал собеседник агентства. Кроме того, прокуратура просит суд лишить Чваркова государственных наград, назначить штраф в размере 450 тысяч рублей, а также запретить занимать руководящие должности сроком на два года.

Военный судья в четверг заслушал последнее слово Чваркова и удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Оглашение приговора назначено на 15:00 мск 10 января. По словам пресс-секретаря суда Ирины Журновой, судья огласит только вводную и резолютивную часть приговора.

Дело генерала насчитывает около 30 томов и слушается в закрытом режиме в связи с наличием секретных материалов. Его адвокат Павел Лапшов в свою очередь неоднократно заявлял ТАСС, что Чварков вину категорически отрицает. Потерпевшие в свою очередь заявили о несостоятельности обвинений в адрес генерала, охарактеризовали его исключительно с положительной стороны и попросили суд оправдать его.

Сам генерал заявил в суде о непричастности к инкриминируемым преступлениям, а также о "колоссальном моральном унижении и ущербе", причиненном ему и его семье как на стадии предварительного следствия, так и в ходе судебного процесса.