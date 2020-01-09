Угроза взрыва в судах Санкт-Петербурга оказалась ложной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Районные суды в Санкт-Петербурге вернулись к работе после эвакуации и проверки помещений в связи с анонимными сообщениями о "минировании", информация оказалась ложной, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Ленинский, Василеостровский, Петродворцовый, Колпинский районные суды вернулись к работе", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что к работе также вернулись Сестрорецкий и Дзержинский районные суды.

В четверг утром в суды по электронной почте поступили анонимные сообщения, в которых говорилось о минировании зданий. В сообщении также говорилось о минировании аэропорта Пулково, станций петербургского метро, роддомов и сетевых магазинов. Первоначально сообщения поступили в семь районных судов, затем и в другие суды. Из зданий был эвакуирован персонал.

Сообщения о минировании поступали в суды города практически каждый день в декабре 2019 года. Все они оказались ложными.