Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве. Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

"Его перевели обратно в СИЗО. Экспертиза вошла в заключительную стадию", - сказал защитник. Почуев отметил, что защита ожидает окончательных выводов экспертов в 20-х числах января.

В ноябре прошлого года Соколова извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела человека нашли в его квартире. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях.

Соколов был заключен под стражу. В суде Петербурга он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. Позже он был переведен в московское СИЗО "Бутырка".