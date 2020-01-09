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Больницу и три вокзала проверяют в Москве из-за угрозы взрывов

Также неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в нескольких судах столицы и храме Христа Спасителя

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в администрацию Курского, Киевского и Ярославского вокзалов в Москве, а также в одну из городских больниц. Как сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах, для проверки информации на места выехали сотрудники оперативных служб.

"Неизвестный сообщил, что в здании Курского, Киевского и Ярославского вокзалов заложены взрывные устройства. Данная информация проверяется, на место направлены сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по данным источника, сообщение с угрозой взрыва поступило в одну из больниц города. В настоящее время пациентов на время проверки корпуса перемещают в другое здание.

Ранее сотрудники и посетители Басманного, Тимирязевского и еще нескольких судов были эвакуированы из-за сообщения о "минировании". Суды после проверки возобновили работу, информация об угрозе взрыва оказалась ложной. Также в четверг сотрудники оперативных служб проверяют ряд столичных школ и храм Христа Спасителя из-за информации о "минировании".

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