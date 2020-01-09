СК завершил следствие по делу 18 участников банды Пичугина

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении лидеров и участников банды Юрия Пичугина, на счету которой шесть убийств в Республике Коми. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, под суд пойдут 18 фигурантов уголовного дела.

"18 обвиняемых завершили ознакомление с материалами уголовного дела. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СК.

Все обвиняемые, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто, содержатся под стражей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, создании устойчивой вооруженной группы, совершении шести убийств, покушении на убийство, похищении человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, вымогательстве, мошенничестве.

Еще трое фигурантов заключили досудебные соглашения, им уже вынесены приговоры. Так, 49-летнему Махачу Азизову назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штрафа в размере 600 тыс. рублей, у него конфискованы деньги, полученные преступным путем. 41-летний Октай Эфендиев приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей, а 51-летний Игорь Пармон - к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год со штрафом в размере 800 тыс. рублей.

О банде

По данным следствия, в 1992-1994 годах Юрий Пичугин, являясь так называемым вором в законе, создал на территории Коми организованную группировку для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В нее вошли ранее судимые люди, спортсмены, а также лица, проходившие военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. Применяя насилие, они незаконно изымали у предпринимателей деньги под видом обеспечения их личной безопасности, совершали махинации с недвижимостью, телефонные мошенничества, разбойные нападения на магазины.

"На вооружении участников преступного сообщества был солидный арсенал оружия и боеприпасов. В ходе обысков на территории Сыктывкара, Усинска, Корткеросского района были обнаружены и изъяты оружейные схроны", - сообщили в СК. У членов банды были пистолеты, пистолет-пулемет, автоматы, помповое ружье, обрез охотничьего ружья, огнестрельное оружие неустановленной системы, электродетонатор, приборы для бесшумной стрельбы, патроны различных калибров, прицельный станок.

Участники банды совершили шесть убийств. В 2005 году они расправились с бизнесменом, не вернувшим долг, с бывшим "коллегой", который противопоставил себя лидерам преступной группы, ранее неоднократно судимым мужчиной, давшим показания о ее мошеннических схемах. В сентябре 2005 года был застрелен директор частного охранного предприятия, на основании показаний которого в свое время был осужден Юрий Пичугин и еще несколько участников преступного сообщества.

В июне 2010 года был похищен и убит один из участников группировки, к которому у лидеров банды были претензии. Последнее убийство было совершено в сентябре 2012 года: бандиты застрелили одного из криминальных авторитетов Архангельской области при разделе сфер влияния. Деятельность преступного сообщества удалось пресечь в феврале 2017 года.