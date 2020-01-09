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В Подмосковье проверяют магазины "Перекресток" и "Пятерочка" из-за угрозы взрывов

Эвакуация из зданий не проводится

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб приступили в четверг к проверкам магазинов "Перекресток" и "Пятерочка" в Подмосковье после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в сети магазинов "Перекресток" и "Пятерочка", начата проверка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что эвакуация посетителей магазинов не проводится.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась. В первый рабочий день января неизвестные "заминировали" в Москве Курский, Киевский, Ярославский вокзалы, одну больницу, пять школ, несколько судов и храм Христа Спасителя.

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