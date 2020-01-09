СК на Алтае проверяет информацию о смерти женщины из-за бездействия медиков

БАРНАУЛ, 9 января. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае организовали доследственную проверку после сообщения о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительнице Новоалтайска, которая умерла в городской больнице. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе главка СК по региону.

Там говорится, что житель Новоалтайска опубликовал в соцсетях сообщение о смерти своей жены. Мужчина рассказал, что в декабре прошлого года у супруги заболела нога, в связи с чем он обратился в отделение скорой помощи при горбольнице Новоалтайска. Врачи дали женщине обезболивающее, не предложив госпитализацию.

"Женщине не стало легче - через день ее доставили в горбольницу, где через несколько часов она скончалась", - уточняется в сообщении.

Следователи назначили экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.