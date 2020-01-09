Бывшего вице-губернатора Кузбасса обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями

КЕМЕРОВО, 9 января. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Кемеровской области Евгений Хлебунов, который во время руководства регионом Аманом Тулеевым курировал угольную промышленность, обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Уголовное дело в отношении экс-чиновника будет рассмотрено Центральным районным судом Кемерова, сообщается в электронной картотеке дел.

"Хлебунов Евгений Владимирович - ст. 286 ч. 3 п. "в" УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - говорится в материалах дела.

Судебное заседание запланировано на 17 января.

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора было возбуждено и расследовалось СУ СК РФ по Кемеровской области на основании оперативных материалов регионального управления ФСБ России, сотрудниками которого был выявлен факт преступной деятельности. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, Хлебунова обвиняют в принуждении угольных предприятий к социально-экономическому сотрудничеству с региональными властями.

"По версии следствия, Хлебунов, имея полномочия на предоставление участков недр в пользование одной из угольных компаний, склонил ее руководство к социально-экономическому сотрудничеству с органами власти и заключению контракта на сумму более 60 млн рублей, чем превысил свои должностные полномочия", - сказал собеседник агентства.

Хлебунов был назначен вице-губернатором по топливно-энергетическому комплексу и экологии при Тулееве в 2017 году, в июле 2018-го его отставку по собственному желанию принял действующий глава региона Сергей Цивилев.