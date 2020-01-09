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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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Адвокат считает, что при переквалификации дела Калви было предъявлено новое обвинение

Защитник одного из фигурантов дела также заявил, что переквалификация обвинения лишает потерпевшего его статуса
Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Переквалификация обвинения со статьи "Мошенничество" на статью "Растрата" всем фигурантам уголовного дела Майкла Калви стала фактически предъявлением нового обвинения, касающегося эпизода, лишь косвенно связанного с событиями прежнего расследования. Об этом в четверг в Басманном суде сообщил адвокат Леван Джиоев.

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"Переквалификация дела с "Мошенничества" на "Растрату" показала провал почти годовалого расследования. Ранее обвинение касалось переуступки акций компаний IFTG "Первым коллекторским бюро" банку "Восточный" по якобы завышенной цене в счет уплаты кредита в 2017 году. В новой версии преступление якобы было совершено в 2015 году при самой выдаче кредита банком "Восточный" "Первому коллекторскому бюро", - заявил Джиоев, представляющий интересы обвиняемого Филиппа Дельпаля.

Также, по мнению защиты, переквалификация обвинения перенесла событие преступления с 2017 на 2015 год, когда потерпевший по делу Шерзод Юсупов не мог быть участником сделки, ставшей предметом расследования.

"В конце 2019 года следствие предъявило обвинение в окончательной редакции, переквалифицировав его с мошенничества на растрату. Это означает, что событие преступления перешло с 2017 года на 2015 год, когда заявитель по делу Шерзод Юсупов не был миноритарием банка "Восточный" и потому не мог получить ущерб и быть введенным в заблуждение", - рассказал суду Джиоев, представляющий интересы обвиняемого Филиппа Дельпаля.

Защитник подчеркнул, что переквалификация обвинения, на его взгляд, фактически лишает Юсупова статуса потерпевшего. "В результате мы имеем парадокс - дело возбуждено по заявлению потерпевшего, который потерпевшим более не является", - считает адвокат.

Суд в четверг рассматривает ходатайство о продлении до 13 февраля срока содержания под домашним арестом обвиняемых.

Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд руб., полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. руб., что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Под домашним арестом по делу содержатся Калви, Филипп Дельпаль, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Партнер фонда Ваган Абгарян, директор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин находятся в СИЗО.

В новость были внесены изменения (15:51 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokКалви, Майкл
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