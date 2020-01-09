В Ленобласти пилот получил условный срок за организацию небезопасных прыжков с парашютом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области огласил приговор коммерческому пилоту по делу об организации прыжков с парашютом, которые не отвечали требованиям безопасности. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, фигурант осужден на три года условно.

Вторым фигурантом дела стал начальник пилота - директор ООО "Золтан". Следствие и суд установили, что обвиняемые в 2015 и в 2016 годах перевезли более 1100 граждан на самолете, который не только не был зарегистрирован в установленном законом порядке, но и имел серьезные технические неисправности.

"Приговором суда им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - сказано в сообщении.

Суд установил, что, находясь на территории Ленинградской области, в нарушение требований Воздушного кодекса Российской Федерации, авиационных правил и федерального законодательства, с целью извлечения прибыли за плату в размере от 7 до 10 тыс. рублей за один тандем-прыжок с парашютом подсудимые осуществляли не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья услуги по перевозке граждан на самолете Ан-2. В рамках возбужденного уголовного дела следователи допросили в качестве свидетелей более 600 человек и изъяли воздушное судно.