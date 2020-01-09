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Дело об изнасиловании в отделе полиции в Уфе

Прокуратура Башкирии обжаловала приговор экс-полицейским, осужденным за изнасилование

По мнению надзорного органа, суд вынес слишком мягкий приговор мужчинам и к тому же не лишил их специальных званий

УФА, 9 января. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии посчитала вынесенный в декабре прошлого года приговор трем экс-полицейским, изнасиловавшим свою коллегу, слишком мягким и обжаловала его. Об этом сообщила ТАСС в четверг старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутова.

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Кировский суд Уфы 26 декабря приговорил за изнасилование дознавательницы экс-полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к 7 годам, а Павла Яромчука к 6 годам лишения свободы, также обязав их выплатить потерпевшей 3 млн рублей.

"Прокуратура направила апелляционное представление из-за мягкости приговора, обжаловано и то, что осужденные не лишены специальных званий", - сообщила Масагутова, уточнив, что под "специальными званиями" понимаются воинские звания.

Адвокат Аслям Халиков, защищающий интересы Эдуарда Матвеева, сообщил ТАСС, что приговор в процессе обжалования. "Идет процесс подачи апелляции на приговор, это достаточно длительный процесс. Я думаю, что в марте может быть назначено судебное заседание", - отметил он.

В ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии и изнасиловали ее. Всех троих фигурантов дела уволили из органов внутренних дел, потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте. Свою вину осужденные не признали.

Теги
РоссияБашкортостанДело об изнасиловании в отделе полиции в Уфе
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