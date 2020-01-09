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Всех пострадавших в аварии с автобусом под Липецком выписали из больницы

Всего с различными травмами были госпитализировали восемь человек

ТАСС, 9 января. Последнего из пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести 26 декабря во время опрокидывания рейсового автобуса Москва - Тбилиси в Липецкой области, выписали из больницы. Об этом в четверг ТАСС сообщил начальник управления здравоохранения региона Юрий Шуршуков.

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"Последнего пострадавшего выписали из больницы", - сказал собеседник агентства.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва - Тбилиси, опрокинулся в кювет 26 декабря на 356-м км трассы М-4 "Дон".

После осмотра места происшествия следователи и криминалисты выявили ряд нарушений по части технического состояния и эксплуатации рейсового автобуса. По факту ДТП возбудили два уголовных дела.

Теги
РоссияЛипецкая область
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