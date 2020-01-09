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Отравившийся в кафе спорткомплекса в Перми ребенок умер в больнице

Он долгое время находился в реанимации

ПЕРМЬ, 9 января. /ТАСС/. Ребенок, который в ноябре 2019 года отравился в кафе спорткомплекса "Олимпия" в Перми, умер в больнице. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

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16 и 17 ноября 2019 года после посещения двух пермских кафе, О-fit в спорткомплексе "Олимпия" и "Овсянка", в медицинские учреждения обратились более 30 человек, среди них были дети. У пострадавших выявили острую кишечную инфекцию, их госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Деятельность предприятий общественного питания приостановили.

К декабрю всех пострадавших, за исключением одного ребенка, выписали, он долгое время находился в реанимации.

 

Теги
РоссияПермский край
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