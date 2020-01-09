Суд Москвы оставил Майкла Калви под домашним арестом до 13 февраля

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг продлил до 13 февраля срок содержания под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате, передает корреспондент ТАСС.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Калви меры пресечения в виде содержания под домашним арестом до 13 февраля 2020 года", - огласила постановление судья Юлия Сафина.

Тем же постановлением под домашним арестом оставлены партнер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор этого банка по инвестициям Александр Цакунов.

Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела.

Заседание суда

Прокурор на заседании попросила продлить домашний арест всем фигурантам дела, кроме Цакунова. "С учетом обстоятельств дела прошу отказать в продлении домашнего ареста Цакунову как слишком суровой меры", - сказала представитель прокуратуры.

Майкл Калви в суде заявил о своей невиновности и попросил об освобождении под залог в размере 25 млн рублей. "Я могу доказать свою невиновность только в России, это дело моей чести, я буду это делать", - сказал Калви.

Филипп Дельпаль на заседании в очередной раз заявил о свой невиновности и также попросил об освобождении под залог в размере 25 млн рублей. "Сначала меня обвиняли в мошенничестве, теперь изменили обвинение на растрату, но оно является еще более абсурдным и не имеет отношения к реальности. Я готов доказывать это в суде и прошу дать мне возможность находиться под залогом, который я предлагаю в размере 25 млн рублей", - сказал Дельпаль.

Следователь попросила оставить обвиняемых под домашним арестом. "Содержание фигурантов под домашним арестом необходимо для обеспечения завершения процедуры ознакомления с материалами дела", - сказала следователь.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Реакция Baring Vostok

Фонд Baring Vostok считает необоснованным продление домашнего ареста Калви и его коллег, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Мы считаем необоснованным продление меры пресечения для Майкла Калви, Филиппа Дельпаля и Александра Цакунова", - заявили в фонде.

Также в организации отметили, что фонд продолжит отстаивать законные права своих сотрудников.