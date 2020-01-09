В Башкирии три человека погибли от отравления угарным газом

УФА, 9 января. /ТАСС/. Следователи начали проверку в связи со смертью трех человек, чьи тела обнаружены в одном из частных домов Белорецка (Республика Башкортостан). Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме в городе Белорецке тел двоих мужчин 42 и 47 лет и 35-летней женщины с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, погибшие отравились угарным газом, который скопился в доме из-за неисправности дымохода газовой колонки.