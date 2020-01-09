Ребенок случайно застрелил из ружья отца в Саратовской области

САРАТОВ, 9 января. /ТАСС/. Пятилетний мальчик, по предварительным данным, случайно выстрелил в отца из ружья в Саратовской области, в результате мужчина погиб, об этом рассказала ТАСС детский омбудсмен региона Татьяна Загородняя.

"По предварительной информации, 3 января папа рассказывал ребенку об охоте, показывал оружие, и ребенок выстрелил в отца случайно. Мужчина погиб", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в области взял ситуацию на контроль, к работе с семьей, которая до сих пор считалась благополучной и в которой воспитываются двое детей, планируется подключить психологов.

ТАСС пока не располагает комментарием правоохранительных органов по этому вопросу.