Самолет ВВС ЮАР совершил аварийную посадку в ДР Конго

ПРЕТОРИЯ, 9 января. /ТАСС/. Никто из находившихся на борту самолета ВВС Южно-Африканской Республики (ЮАР), который совершил в четверг жесткую аварийную посадку в аэропорту города Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), не пострадал. Об этом сообщил представитель Вооруженных сил ЮАР Сифиве Дламини, заметив, что самолет выполнял полет в интересах Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) .

По его словам, самолет Lockheed C-130 возвращался в город Гома после доставки грузов в Бени. Во время снижения произошел инцидент, в результате которого самолет совершил жесткую посадку. "Никто из находившихся на борту не пострадал", - подчеркнул Сифиве Дламини.

Согласно конголезскому новостному сайту Actualite, в самолете находились восемь членов экипажа и 59 пассажиров. Как заявил представитель МООНСДРК Матиас Гиллман, перед посадкой у самолета загорелся двигатель. C-130 сошел со взлетно-посадочной полосы и сильно пострадал.