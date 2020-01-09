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На Ухтинском НПЗ произошел пожар

По данным источника ТАСС, на предприятии горит установка по переработке дизельного топлива
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

СЫКТЫВКАР, 9 января. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате хлопков и пожара на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Республике Коми. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Ухты.

"Предварительно, произошел пожар на площади 100 кв. м, один человек пострадал", - сказали в администрации.

По данным пресс-службы, около 16:50 мск произошел один хлопок, через 15-20 минут - второй, меньшей интенсивности. "Из расположенного неподалеку торгового центра "Ярмарка" эвакуировали людей. По неподтвержденной информации, в домах поблизости кое-где выбило стекла. На место выехали оперативные службы. Зарева над заводом нет, но ударная волна дошла и до администрации города, стекла не выбило", - добавили в пресс-службе.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на предприятии, принадлежащем "Лукойл-Ухтанефтепереработке", горит установка гидродепарафинизации дизельного топлива. При этом, по его данным, площадь возгорания составляет 200 кв. м, а самому пожару присвоен повышенный ранг сложности.

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РоссияКоми
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