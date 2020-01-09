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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Британия присоединится к расследованию авиакатастрофы в Иране

Президент Украины подтвердил готовность страны "в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране"

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Специалисты Великобритании будут привлечены к участию в расследовании причин авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который накануне потерпел крушение в Тегеране. Об этом в четверг заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Президент Украины пригласил Великобританию присоединиться к расследованию [причин авиакатастрофы]. Борис Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии", - сообщил офис Зеленского, информируя о деталях их телефонного разговора.

Отмечается, что Зеленский также подтвердил готовность Украины "в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране". Украинский лидер выразил свои соболезнования Джонсону в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы.

Офис Зеленского добавил, что украинский лидер заверил Джонсона, что Украина в контактах с иранской стороной по поводу крушения самолета настаивает "на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств трагического события".

Кроме прочего, стороны договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС, а также затронули вопрос возможности упрощения визового режима с Великобританией для граждан Украины. Джонсон пригласил президента Украины посетить Лондон.

Самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта столицы Ирана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана, трое жертв были подданными Великобритании.

Теги
ИранДжонсон, БорисЗеленский, Владимир АлександровичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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