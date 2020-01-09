Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте выросла до 1 тыс. кв. метров

ТАСС, 9 января. Площадь пожара, произошедшего на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, возросла до 1 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС.

"По предварительной информации, площадь горения составляет 1 тыс. кв. м, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести. Пожар тушат по третьему номеру [сложности]", - сказали в ведомстве.

В связи с инцидентом из расположенного неподалеку от завода торгового центра "Ярмарка" эвакуируют персонал и посетителей.

"Эвакуация проходит. Через один выход прошло 6 тыс. человек, он у меня перед глазами, а у нас их два минимум, и эвакуационные выходы еще. Все наши охранники заняты эвакуацией", - сказала ТАСС представитель торгового центра.

Как пояснил ТАСС директор торгового центра Сергей Печенкин, здание ТЦ не пострадало, развлекательный комплекс закрыт и в четверг не будет продолжать работу. "Все разошлись, никого нет, охрана и полиция сработала четко, эвакуировали порядка 4-5 тыс. человек. Кого-то развезли автобусами, все организованно сделали, сегодня работать не будем. [Место ЧП] находится далеко отсюда, здание не пострадало", - сказал он.

Из-за пожара на преприятии региональное управление СК начало проверку. "По факту пожара на Ухтинском НПЗ организована доследственная проверка. Следователи уже выехали и работают на месте ЧП", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя ведомства Светлана Коровченко.

В новость внесены изменения (18:52 мск) - добавлены подробности.