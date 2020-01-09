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Главарь "тамбовской" ОПГ находится в лечебном исправительном учреждении под Кировом

Решение об определении Владимира Барсукова в лечебное исправительное учреждение связали с тем, что он является инвалидом первой группы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин), которого обвинили в организации убийства депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой, а в марте прошлого года признали виновным в создании ОПГ и по совокупности ранее полученных наказаний приговорили к 24 годам лишения свободы, определен в лечебное исправительное учреждение (ЛИУ) №12 в Кировской области. Об этом ТАСС в четверг сообщил его адвокат Константин Кузьминых.

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Барсуков до недавнего времени находился в СИЗО "Кресты" в Колпинском районе Петербурга, но в декабре 2019 года был этапирован в колонию под Кировом. После этого длительное время представители защиты заявляли, что у них нет данных о том, куда именно доставили осужденного.

"Барсуков - в ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области", - сказал Кузьминых, отметив, что решение об определении Барсукова в лечебное исправительное учреждение было обусловлено тем, что он является инвалидом первой группы.

Куйбышевский районный суд Петербургав марте прошлого года вынес приговор по делу о создании "тамбовской" ОПГ. В ноябре 2009 года Барсуков уже был приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге, в марте 2015 года осужден на 15 лет лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года он был признан виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и приговорен к 23 годам заключения. По совокупности ранее полученных наказаний Барсуков с учетом дела о создании преступного сообщества получил 24 года колонии строгого режима, а также был приговорен к штрафу в 1 млн рублей.

До октября 2017 года бизнесмен содержался в московском изоляторе "Матросская Тишина", потом его доставили в Петербург, где начали слушать дело о создании преступного сообщества. Кроме того, в апреле прошлого года Барсукову предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Старовойтовой. Свою вину он не признал.

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РоссияКировская область
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