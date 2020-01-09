{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Авария на НПЗ в Ухте могла произойти из-за нарушения технологического процесса

В пресс-службе городской администрации сообщили, что угрозы местным жителям нет
Описание
© ГУ МЧС России по Республике Коми

ТАСС, 9 января. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте мог возникнуть из-за нарушения технологического процесса. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Нарушение технологического процесса могло привести к хлопку и последующему пожару. Эта одна из версий случившегося", - сказал источник.

По его словам, пожару предшествовало два хлопка технологического характера. Пока возгорание локализовать не удалось.

В пресс-службе администрации Ухты в свою очередь сообщили, что хлопки и последовавший пожар на территории ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" носит локальный характер и не несет угрозы местным жителям.

"Произошедшее на НПЗ событие носит локальный характер, угрозы для жителей города нет. Никакого дыма, выбросов с завода нет и зарева нет. Ветер дует в противоположную сторону от города", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы администрации Ухты Евгений Грох.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по региону, возгорание возникло в 16:55 мск на установке гидродепарафинизации дизельного топлива, общая площадь пожара 1000 кв. м. К тушению привлечено 48 человек и 15 единиц техники.

По информации пресс-службы муниципалитета, в результате пожара пострадал один человек, характер травм уточняется. Из расположенного неподалеку торгового центра эвакуировали посетителей и персонал.

В новость внесены изменения (18:34 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКоми
Реклама на ТАСС
Главарь "тамбовской" ОПГ находится в лечебном исправительном учреждении под Кировом
Решение об определении Владимира Барсукова в лечебное исправительное учреждение связали с тем, что он является инвалидом первой группы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС