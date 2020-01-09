Авария на НПЗ в Ухте могла произойти из-за нарушения технологического процесса

ТАСС, 9 января. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте мог возникнуть из-за нарушения технологического процесса. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Нарушение технологического процесса могло привести к хлопку и последующему пожару. Эта одна из версий случившегося", - сказал источник.

По его словам, пожару предшествовало два хлопка технологического характера. Пока возгорание локализовать не удалось.

В пресс-службе администрации Ухты в свою очередь сообщили, что хлопки и последовавший пожар на территории ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" носит локальный характер и не несет угрозы местным жителям.

"Произошедшее на НПЗ событие носит локальный характер, угрозы для жителей города нет. Никакого дыма, выбросов с завода нет и зарева нет. Ветер дует в противоположную сторону от города", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы администрации Ухты Евгений Грох.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по региону, возгорание возникло в 16:55 мск на установке гидродепарафинизации дизельного топлива, общая площадь пожара 1000 кв. м. К тушению привлечено 48 человек и 15 единиц техники.

По информации пресс-службы муниципалитета, в результате пожара пострадал один человек, характер травм уточняется. Из расположенного неподалеку торгового центра эвакуировали посетителей и персонал.

В новость внесены изменения (18:34 мск) - добавлены подробности.