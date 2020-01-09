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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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Канада запросила у Ирана допуск своих специалистов к месту катастрофы Boeing-737

Глава МИД Канады также "осудил иранские удары по американским базам в Ираке, на которых были дислоцированы силы международной коалиции, в том числе и канадские военные"

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которого подчеркнул важность допуска канадских специалистов к месту катастрофы самолета в аэропорту Тегерана. Об этом в четверг говорится в заявлении канадского МИД.

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"Министры иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань и Мохаммад Джавад Зариф созвонились вчера (8 января - прим. ТАСС) вечером, - сказали в ведомстве. - Министр Шампань подчеркнул необходимость предоставления быстрого допуска в Иран канадских официальных представителей для оказания консульских услуг, помощи в идентификации погибших и участия в расследовании катастрофы".

Ранее сообщалось, что МИД Канады открыл горячую линию для родственников погибших в авиакатастрофе канадских граждан, а оказанием консульской помощи занимаются дипломаты в канадском посольстве в Анкаре. Дипломатические отношения с Ираном Канада разорвала в сентябре 2012 года.

8 января авиалайнер Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Среди них были 63 гражданина Канады.

Как сообщили в канадском МИД, глава ведомства также "осудил иранские удары по [американским] базам в Ираке, на которых были дислоцированы силы международной коалиции, в том числе и канадские военные".

Теги
КанадаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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