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Суд Гамбурга приговорил россиянина к 7 годам лишения свободы по делу о нарушении эмбарго

В суде отметили, что о дальнейших действиях, в частности, о возможности его экстрадиции в Россию пока не могут ничего сказать

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Ганзейский высший суд Гамбурга приговорил россиянина к 7 годам лишения свободы за нарушение эмбарго против РФ. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы суда.

"Приговор был вынесен сегодня, он еще не вступил в законную силу", - отметила она, подчеркнув, что не исключено обжалование решения. "Речь идет о поставках товаров двойного назначения в 2014 и 2018 году, а также о химикатах, применяемых для изготовления ракетного топлива и взрывчатки", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что о дальнейших действиях, в частности, о возможности его экстрадиции в Россию пока не могут ничего сказать.

Генеральная прокуратура ФРГ выдвигала против гражданина России Владимира Д. обвинения в нарушении немецкого закона о внешнеэкономической деятельности в восьми случаях. Он обвинялся в поставках товаров двойного назначения на сумму более €1,8 млн для военного заказчика в РФ. Прокуратура не исключала, что поставляемое россиянином оборудование пригодно для применения в авиакосмической отрасли и потому нарушает эмбарго против России.

По версии следствия, Владимир Д. предоставлял фальшивые документы, манипулировал техническими данными и вел бизнес через фиктивных получателей. Кроме того, он обязался поставить 15 кг вещества декаборан, считают следователи. Обвиняемого задержали 18 декабря 2018 года.

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