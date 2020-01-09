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Крушение Boeing-737 в Тегеране

СМИ: иранские ЗРС по ошибке сбили украинский авиалайнер

По информации журнала Newsweek, иранские ЗРС, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке
Описание
© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТАСС, 9 января. Украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС), считают представители разведки США и Ирака. Об этом сообщил в четверг журнал Newsweek со ссылкой на три источника.

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Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали, по их оценке, случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские военнослужащие.

Самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Теги
ИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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