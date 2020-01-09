Оба "черных ящика" с разбившегося в Тегеране самолета повреждены

ТЕГЕРАН, 9 января. /ТАСС/. Оба бортовых самописца разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 были повреждены в результате катастрофы.

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Об этом в четверг заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сославшись на первоначальные данные расследования.

"Бортовые самописцы находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу, - цитирует его агентство Tasnim. - Оба "черных ящика" были повреждены в результате аварии и пожара".

По его словам, "в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения".