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Пожар на НПЗ в Ухте локализован

Мэр города Магомед Османов сообщил, что идет горение жидкости, пожар на земле затушен

СЫКТЫВКАР, 9 января. /ТАСС/. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Коми локализован. Об этом сообщил мэр Ухты Магомед Османов.

"На данный момент пожар локализован. Пожар на земле затушен, идет горение жидкости, которая осталась в емкости. Подъехал пожарный поезд из Сосногорска с двумя емкостями [с водой] по 60 кубометров в каждом и 5 тонн пенообразователя. Сейчас идет заливка места пожара пеной", - сказал Османов, комментарий которого размещен в официальной группе администрации Ухты "ВКонтакте".

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По данным мэра, в 16:45 мск произошла разгерметизация одной из девяти емкостей на территории НПЗ, где хранились присадки для топлива. "Последовал взрыв. В результате вылилось этой жидкости порядка 50-70 кубометров, произошел пожар. Сразу были приняты оперативные меры. Рядом расположен торговый центр "Ярмарка", оттуда эвакуировали людей, выставили там оцепление. Приступили к тушению пожара. Пострадал один человек, у него обожжено 10-15% тела. Он доставлен в Ухтинскую городскую больницу", - сообщил Османов.

Угрозы, что могут последовать еще взрывы, нет, сказал руководитель муниципалитета. "Остальные емкости заливают водой охлаждают, чтобы не произошло возгорание. Дым уходит в другую от города сторону, поэтому опасности для города, жителей нет", - добавил мэр.

В Главном управлении МЧС по Коми сообщили в свою очередь, что площадь пожара сократилась с 1000 до 700 кв. метров. 

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по региону, возгорание возникло на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. К тушению привлечены 48 человек и 15 единиц техники. По факту происшествия начата доследственная проверка следственного управления СК РФ по региону.

Завод принадлежит ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка", который является с 1999 года дочерним предприятием ПАО "Лукойл". По данным его официального сайта, горящий завод является старейшим в отрасли нефтепереработки.

Информация Минздрава Коми

Пресс-служба Минздрава Коми сообщила, что пострадавший находится в реанимации. "Пострадавшему на пожаре на нефтеперерабатывающем заводе потребовалась медицинская помощь. Мужчина 1979 года рождения доставлен в Ухтинскую городскую больницу, осмотрен специалистами. Диагностирован ожог лица (до 5% тела), травма груди. Прогноз по зрению - благоприятный. До утра 10 января пациент оставлен в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В новость в 20:42 мск внесены измененяи - добавлены подробности. 

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