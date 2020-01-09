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Адвокат Винника сравнила процесс над россиянином с военным трибуналом

По словам Зои Константопулу, экстрадиция россиянина США, "которые несколько дней назад совершили международные преступления и объявили о подготовке новых", является позором для Греции
Александр Винник Юрий Малинов/ТАСС
Описание
Александр Винник
© Юрий Малинов/ТАСС

АФИНЫ, 9 января. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Процедура предстоящего заседания Государственного совета - Верховного кассационного суда по делу россиянина Александра Винника, находящегося с 2017 года в греческой тюрьме, напоминает военный трибунал. Об этом заявила в четверг журналистам греческий адвокат Винника Зои Константопулу.

Госсовет в пятницу проведет заседание для рассмотрения апелляции защиты в отношении решения министра юстиции Греции о последовательной экстрадиции Винника сначала во Францию, затем в США, а потом в Россию.

"Процедура, разработанная для Александра Винника председателем Государственного совета, не имеет ничего общего с процедурой, которая применяется по любому другому делу Госсовета. Этот процесс напоминает чрезвычайный военный трибунал", - подчеркнула Константопулу.

По ее словам, "экстрадиция Александра Винника Соединенным Штатам, которые несколько дней назад совершили международные преступления и объявили о подготовке новых", является позором для Греции. "Что касается экстрадиции россиянина во Францию в соответствии с европейским ордером на арест, срок действия которого уже истек 16 месяцев назад, то это унизительный факт для правового государства", - указала юрист.

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