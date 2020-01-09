Рядовой подозревается в неуставных отношениях в части в Забайкалье, где произошла стрельба

ТАСС, 9 января. Уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу, в результате которой погибли восемь человек, возбуждено в отношении рядового. Об этом сообщил ТАСС адвокат Шамсутдинова, который проходит по делу потерпевшим, Руслан Нагиев.

17 декабря стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, по которому солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов и еще несколько призывников проходят потерпевшими.

"Дело возбуждено против рядового, сослуживца Шамсутдинова по подразделению", - сказал собеседник агентства.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".