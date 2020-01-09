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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Гражданская авиация Ирана опровергла версию о ракетном ударе по украинскому Boeing-737

В Тегеране отметили, что пилоты самолета пытались вернуться в аэропорт
Описание
© Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

ТЕГЕРАН, 9 января. /ТАСС/. Иранские эксперты отказались от версии о возможном ракетном ударе по потерпевшему крушение украинскому самолету Boeing-737. Об этом в четверг заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сославшись на первоначальные данные расследования.

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"Поскольку пилоты украинского самолета пытались вернуться в аэропорт, мы отказались от версии о ракетной атаке по летательному аппарату", - цитирует его агентство IRNA.

В среду Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

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ИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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