Разгерметизация емкостей с горючими материалами произошла при пожаре на НПЗ в Коми

СЫКТЫВКАР, 9 января. /ТАСС/. Разгерметизация нескольких резервуаров с горючими материалами произошла в ходе пожара на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в городе Ухте Республики Коми, в результате случилась вспышка пламени, но площадь пожара не увеличилась, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ухты.

"По состоянию на 21:00 мск произошла окончательная разгерметизация нескольких резервуаров с выливом горючих материалов, что вызвало вспышку пламени. Огонь не распространился за пределы обваловки, продолжается тушение пожара, ситуация под контролем. Пожар локализован, угрозы жителям города нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону, к тушению возгорания приступил пожарный поезд, прибывший из Сосногорска. "Готовится пенная атака", - сказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Возгорание возникло в 16:55 мск на установке гидродепарафинизации дизельного топлива, общая площадь пожара составила 1000 кв. м, затем ее удалось снизить до 700 кв. м. В результате пожара пострадал один человек, он доставлен в отделение реанимации Ухтинской городской больницы с ожогами на 5% поверхности тела и травмой груди. По факту происшествия начата доследственная проверка СУ СК по региону.

ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" - крупное предприятие по переработке нефти, расположенное в Северо-Западном федеральном округе, старейший в отрасли нефтеперерабатывающий завод, основанный в 1933 году. Является 100% дочерней структурой ПАО "Лукойл".