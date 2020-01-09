Военный суд огласит приговор генералу Чваркову по делу о хищении 4,3 млн рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Второй Западный военный суд в пятницу огласит приговор экс-заместителю начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерал-лейтенанту Сергею Чваркову, обвиняемому в хищении 4,3 млн рублей у подчиненных. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

"Оглашение приговора в отношении Чваркова назначено сегодня на 15:00 мск. Судья огласит только вводную и резолютивную часть приговора", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело было возбуждено 28 апреля 2018 года, 30 октября 2018 года генерал был задержан. Второй Западный военный суд (ранее Московский военный гарнизонный суд - прим. ТАСС) избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Перед передачей дела в суд Чваркову была изменена мера пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Бывший начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергей Чварков обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере по восьми эпизодам преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В период предварительного следствия Чварков обвинялся в том, что после подписания госконтракта на 400 млн рублей, заключенного между Военной академией Генштаба и АО "НПО "Русбитех", "разработал схему по хищению денежных средств с предпринимателями". Речь идет о закрытом госконтракте на оказание военной организации специальных технических услуг в период с 2015 по 2017 год. По результатам расследования генералу предъявили обвинение в окончательной редакции в том, что, находясь на посту замначальника Военной академии Генштаба по научной работе, он похитил у семи подчиненных зарплату в размере 4,3 млн рублей. Потерпевшей стороной по уголовному делу изначально было признано Министерство обороны РФ, затем - семеро подчиненных генерала, от имени которых получались денежные средства. По словам адвоката подсудимого Павла Лапшова, подчиненные его подзащитного "потерпевшими себя не считают" и просят суд оправдать Чваркова.

Приказом начальника Генштаба ВС РФ от 6 ноября 2018 года Чварков отстранен от занимаемой должности. Вину он не признает. Защита обвиняемого считает, что в уголовном деле генерала нет ни доказательств вины, ни состава преступления, а само уголовное дело было возбуждено незаконно.

Год за миллион

В ходе прений сторон военный прокурор попросил суд назначить наказание генералу в виде четырех лет и шести месяцев с отбыванием срока в колонии общего режима и лишить воинского звания. Кроме того, прокуратура просит лишить Чваркова государственных наград, назначить ему штраф в размере 450 тыс. рублей и запретить ему занимать руководящие должности сроком на два года.

Дело генерала насчитывает около 30 томов и слушалось в закрытом режиме в связи с наличием секретных материалов.