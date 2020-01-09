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Пожар на НПЗ в Коми потушен

В МЧС также сообщили, что превышения ПДК вредных веществ из-за пожара не зафиксировано
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© МЧС РФ/ТАСС

СЫКТЫВКАР, 10 января. /ТАСС/. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в городе Ухте Республики Коми ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

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"В ходе тушения пожара из-за активного горения и высоких температур произошла разгерметизация четырех емкостей. Пенная атака позволила снизить температуру и давление в резервуарах, а также ликвидировать возгорание - в 00:07 мск пожар был ликвидирован <...>. В настоящее время пожарными проводится обвалование и проливка территории. На месте работает лаборатория по замеру ПДК, превышений не выявлено", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Коми.

По данным регионального главка МЧС, для тушения и ликвидации последствий пожара привлечено 104 человека и 19 единиц техники.

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