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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Трюдо допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно

Премьер-министр Канады подчеркнул, что необходимо больше информации, для того чтобы говорить об этом с уверенностью

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Самолет компании "Международные авиалинии Украины" мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой, но для того, чтобы с уверенностью говорить об этом, нужно больше информации. Соответствующее заявление сделал в четверг в беседе с журналистами в Оттаве премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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"Мы хотим знать больше, мы намерены работать с международными официальными лицами, со следствием и с Ираном, чтобы получить ответы на вопрос, что же все-таки произошло. Мы осознаем, что это могло быть непреднамеренно, но нужно больше информации", - сказал он.

Украинский Boeing 737, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта иранской столицы. На борту находились 167 пассажиров, в том числе 63 гражданина Канады, и девять членов экипажа, все они погибли.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинКрушение Boeing-737 в Тегеране
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Официальный представитель МИД республики Аббас Мусави также обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, а также правительствам других стран с просьбой поделиться информацией о происшествии
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