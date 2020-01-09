Трюдо допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Самолет компании "Международные авиалинии Украины" мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой, но для того, чтобы с уверенностью говорить об этом, нужно больше информации. Соответствующее заявление сделал в четверг в беседе с журналистами в Оттаве премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы хотим знать больше, мы намерены работать с международными официальными лицами, со следствием и с Ираном, чтобы получить ответы на вопрос, что же все-таки произошло. Мы осознаем, что это могло быть непреднамеренно, но нужно больше информации", - сказал он.

Украинский Boeing 737, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта иранской столицы. На борту находились 167 пассажиров, в том числе 63 гражданина Канады, и девять членов экипажа, все они погибли.