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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Иран направил в ИКАО предварительный отчет о катастрофе украинского лайнера

В Международной организации гражданской авиации призвали не прибегать к спекуляциям относительно возможных причин этого происшествия до окончания расследования

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Правительство Ирана направило в адрес Международной организации гражданской авиации (ИКАО) официальное уведомление и предварительный отчет о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в аэропорту Тегерана. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении организации.

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"Международная организация гражданской авиации получила от Исламской Республики Иран официальное уведомление и предварительный отчет о происшествии, касающиеся крушения рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рядом с Тегераном", - сообщили в организации. Подробностей документа в ИКАО не разглашают.

В ИКАО также призвали "не прибегать к спекуляциям относительно возможных причин этого происшествия, пока не будет обеспечена возможность завершить расследование <...> и не будут подтверждены его официальные результаты".

Самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.

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ИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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