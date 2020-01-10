Помпео заявил о намерении США выяснить причины авиакатастрофы в Тегеране

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Официальный Вашингтон планирует выяснить, по каким причинам в Иране потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, стенограмму распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

Главу внешнеполитического ведомства США попросили прокомментировать утверждения о том, что авиалайнер Boeing 737 мог быть по ошибке сбит иранской стороной. Помпео заострил внимание на том, что на борту самолета, в частности, находились граждане европейских стран, Канады, а также Ирана. По словам госсекретаря, "сейчас многие подозревают", что самолет был сбит запущенной в Иране ракетой. Как он добавил, "если это подтвердится по итогам расследования", то "это - ужасная трагедия".

"Мы узнаем, что на самом деле случилось", - констатировал Помпео. Он подчеркнул, что считает "нелепыми, странными и явно политизированными" утверждения о том, что США якобы спровоцировали действия со стороны Ирана, которые могли привести к авиакатастрофе.

Госсекретарь США полагает, что целью иранских атак на объекты в Ираке было убийство американских военных. Помпео попросили прокомментировать утверждения о том, что власти Ирана предупредили иракских официальных лиц о предстоящих ракетных ударах по базам, поскольку не желали гибели военных США. "Я соглашусь с тем, что сказал [председатель Комитета начальников штабов ВС США] генерал [Марк] Милли. Он, будучи профессиональным военным, считает, что иранцы нанесли удары, чтобы убить американцев", - ответил руководитель внешнеполитического ведомства.

Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, упал рано утром 8 января возле аэропорта имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.