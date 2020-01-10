Цеповяза на следующей неделе этапируют в СИЗО Ростовской области

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Осужденного члена банды Цапков, орудовавшей в Кущевском районе на Кубани, Вячеслава Цеповяза этапируют на следующей неделе из колонии в Омске в следственный изолятор в Ростовской области для проведения следственных действий по новым уголовным делам. Об этом ТАСС сообщил адвокат, представляющий интересы потерпевших, Генрих Хачатуров.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз питался крабами, красной икрой и жарил шашлыки. Ранее после вскрывшихся фактов в амурской колонии Цеповяз был переведен для отбывания наказания в колонию в Омск, где находится по настоящее время. В период с 2010 по 2019 год СУ СК РФ по Ростовской области были возбуждены ряд новых уголовных дел в отношении членов банды Цапков и неустановленных лиц, их расследование продолжается.

"После завершения расследования дела в отношении сотрудников [амурской] колонии, где отбывал наказание Цеповяз, по которому он проходил свидетелем, препятствия для его этапирования для проведения следственных действий по другим уголовным делам устранены. На следующей неделе Цеповяза этапируют в Ростовскую область, где расследуется в том числе, уголовное дело по статье 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц")", - сказал Хачатуров.

В постановлении следственного управления по Ростовской области СК РФ, имеющегося в распоряжении ТАСС, говорится, что Цеповяз будет этапирован в СИЗО № 1 по Ростовской области на один месяц для проведения следственных и процессуальных действий. В материалах уточняется, что действия в отношении него будут проводиться также по уголовному делу, возбужденному в отношении бизнесмена Виталия Кошенка и неустановленных лиц по статье о превышении полномочий. Хачатуров уточнил ТАСС, что потерпевшие рассчитывают на предъявление обвинений Цеповязу по ряду уголовных дел. Оперативным комментарием СУ СК РФ по Ростовской области ТАСС не располагает.