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Нарушение тюремного режима Вячеславом Цеповязом

Цеповяза на следующей неделе этапируют в СИЗО Ростовской области

Действия в отношении него будут проводиться также по уголовному делу, возбужденному в отношении бизнесмена Виталия Кошенка

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Осужденного члена банды Цапков, орудовавшей в Кущевском районе на Кубани, Вячеслава Цеповяза этапируют на следующей неделе из колонии в Омске в следственный изолятор в Ростовской области для проведения следственных действий по новым уголовным делам. Об этом ТАСС сообщил адвокат, представляющий интересы потерпевших, Генрих Хачатуров.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз питался крабами, красной икрой и жарил шашлыки. Ранее после вскрывшихся фактов в амурской колонии Цеповяз был переведен для отбывания наказания в колонию в Омск, где находится по настоящее время. В период с 2010 по 2019 год СУ СК РФ по Ростовской области были возбуждены ряд новых уголовных дел в отношении членов банды Цапков и неустановленных лиц, их расследование продолжается.

"После завершения расследования дела в отношении сотрудников [амурской] колонии, где отбывал наказание Цеповяз, по которому он проходил свидетелем, препятствия для его этапирования для проведения следственных действий по другим уголовным делам устранены. На следующей неделе Цеповяза этапируют в Ростовскую область, где расследуется в том числе, уголовное дело по статье 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц")", - сказал Хачатуров.

В постановлении следственного управления по Ростовской области СК РФ, имеющегося в распоряжении ТАСС, говорится, что Цеповяз будет этапирован в СИЗО № 1 по Ростовской области на один месяц для проведения следственных и процессуальных действий. В материалах уточняется, что действия в отношении него будут проводиться также по уголовному делу, возбужденному в отношении бизнесмена Виталия Кошенка и неустановленных лиц по статье о превышении полномочий. Хачатуров уточнил ТАСС, что потерпевшие рассчитывают на предъявление обвинений Цеповязу по ряду уголовных дел. Оперативным комментарием СУ СК РФ по Ростовской области ТАСС не располагает.

Теги
РоссияРостовская областьНарушение тюремного режима Вячеславом Цеповязом
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