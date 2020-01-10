Помпео допустил, что украинский самолет в Иране упал из-за технической неисправности

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Власти США пока не знают причин падения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, они не исключают, что причиной могла быть техническая неисправность. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в четверг в эфире телеканала Fox News .

Главу внешнеполитического ведомства США попросили прокомментировать утверждения о том, что авиалайнер Boeing 737 мог быть по ошибке сбит иранской стороной. "Я видел сообщения об этом. Я лишь могу сказать, что нам нужно докопаться до сути очень, очень быстро", - сказал Помпео. "Нам нужно выяснить причины, возможно, что это техническая неисправность, - добавил дипломат. - Однако нам нужно знать, не было ли здесь чего-то более зловещего".

"Проводится расследование, я надеюсь, что иранцы в полной мере будут сотрудничать", - подчеркнул Помпео. Он отметил, что "весь мир должен знать", безопасны ли полеты в Иран, а также из этой страны. По словам Помпео, "если имеется риск", то авиакомпаниям "придется принять решения", чтобы не подвергать угрозе пассажиров.

Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, упал рано утром 8 января возле аэропорта имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.