На юге Австралии массивный лесной пожар охватил площадь более 500 тыс. га

СИДНЕЙ, 10 января. /ТАСС/. Несколько очагов возгорания на юге австралийского штата Новый Южный Уэльс объединились в массивный пожар, охвативший более 500 тыс. га леса. Предписания о немедленной эвакуации были выпущены для всех жителей окрестных районов. Об этом в пятницу сообщило издание Daily Mail .

По его данным, огонь массивного пожара уже прошел через города Талбинго, Вондалга, Кунама и Батлоу, жители которых были эвакуированы в четверг. Для девяти ближайших к очагу возгорания районов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория выпущены предписания о немедленной эвакуации.

Как сообщает региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс, в течение всего дня пятницы и первой половины дня субботы прогнозируется экстремально высокая пожарная опасность, из-за сильного порывистого ветра "огонь может распространяться очень быстро и менять направление движения". "Условия чрезвычайно сложные из-за установившейся сильной жары. Мы хотим, чтобы люди покинули все опасные места заранее и учли, что ряд автомагистралей закрыты", - сказал комиссар службы Шейн Фитцсиммонс в ходе брифинга для журналистов.

В настоящий момент на территории штата зарегистрированы 134 лесных пожара, 54 из которых остаются нелокализованными. В регионе действует запрет на разведение огня и посещение леса, часть дорог на южном побережье и в районе Канберры перекрыты.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн га леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.