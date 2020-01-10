На Камчатке пропали двое моряков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 января. /ТАСС/. Два моряка пропали со стоящей у причала баржи в бухте Крашенинникова в Вилючинске. К их поискам привлечены водолазы, сотрудники правоохранительных органов и военные. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.

Поисковая операция началась 7 января, официальная информация о ее проведении появилась на сайте Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России только сейчас.

"Со стоящей у берега баржи пропали два человека, и пока никакой информации о месте их нахождения у нас нет. В бухте Крашенинникова достаточно большая глубина, поэтому к поисковой операции вчера подключились водолазы для обследования фрагментов дна", - прокомментировала ситуацию Иванова.

Моторное судно "КЖ" прибыло из Петропавловска-Камчатского и пришвартовалось в бухте Крашенинникова 4 января, на борту остались два моряка. 6 января они пропали, после чего другие члены экипажа обратились в правоохранительные органы.

Вилючинск - ЗАТО в Камчатском крае. Расположен на берегах бухты Крашенинникова Авачинской губы, в 25 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Бухта Крашенинникова находится на восточном берегу полуострова Камчатка.